Мужність світлин зашкалює: Усик зустрівся із захисниками ЗСУ

Чемпіон світу за версіями WBO, IBO та IBF Олександр Усик продовжує підтримувати моральний дух українських військових. Боксер відвідав один із батальйонів.

Українські захисники виклали декілька пар світлин із українським чемпіоном світу з боксу. Олександр Усик відвідує наших військових не лише у госпіталях та безпечних місцях.

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Підтримує моральний дух наших хлопців

Боксер побував в одному з місць дислокації українських військових. У цілях безпеки ніхто не інформує, куди та до якого підрозділу навідався Усик.



Усик відвідав українських військових / Фото з інстаграму dsl.bless



Усик разом із українським військовим / Фото з інстаграму ol_ol.sh.k



Усик зустрівся з українськими бійцями / Фото з facebook.com/luckypunch.net

Відзначимо, що Усик займається ще й благодійними справами, відбудовою зруйнованих окупантами житлових масивів та не забуває про бокс. Олександр є амбасадором платформи UNITED24. Боксер також встигає підтримувати фізичну форму та чекає офіційного підтвердження наступного поєдинку.

Очікується, що Усик поб'ється з британцем Деніелем Дюбуа. Промоутер українця Олександр Красюк заявив, що бій може відбутись у Польщі, орієнтовний термін липень – серпень.

В останньому великому інтерв'ю Усик порівняв себе із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та розповів, у кого з них двох більше нокаутів у веденні бою.