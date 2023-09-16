Усик голодний до поєдинків: хто може стати наступною "жертвою" українця

Наприкінці серпня Олександр Усик провів успішний захист чемпіонських титулів. Даніель Дюбуа не став великою загрозою для українця, але їх двобій спричинив чималий розголос.

Усик достроково закінчив бій проти Дюбуа, у якому було все – удар нижче пояса від британця, два нокдауни Даніеля та шалена злість Олександра після брудного стилю ведення бою від суперника.

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Інтригуюча заява чемпіона світу

Хоча із суддівським рішенням не погодились ні Дюбуа, ні його команда, ні чимало представників боксерської спільноти. Хоча на повторі чітко видно, що британець влучив у пах українському чемпіону світу.

Після цього успішного захисту титулів, який відбувся у польському місті Вроцлав, Усик приділяє час відновленню та родині. Однак у своїх соцмережах Олександр вкотре показав, що готовий до нових викликів у своїй боксерській кар'єрі.

Після важкої битви я відпочиваю і проводжу час з родиною. Але я завжди голодний, дуже голодний,

– написав Усик.

Цікаво, що Олександр не приховує свого бажання провести бій за абсолют. Для цього йому потрібно вмовити Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBO, якого так бракує українцю, вийти в один ринг. Однак "Циганський король" "морозиться" битись проти українця, а сміливий лише на словах.

Що не скажеш про Хрговича. Хорват викликає Усика вийти в один ринг та провести бій проти нього. Філіп діє у стилі Ф'юрі, розкидаючись гучними заявами у бік українського боксера.