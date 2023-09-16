Усик досрочно закончил бой против Дюбуа, в котором было все – удар ниже пояса от британца, два нокдауна Даниэля и безумная злоба Александра после грязного стиля ведения боя от соперника.

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Интригующее заявление чемпиона мира

Хотя с судейским решением не согласились ни Дюбуа, ни его команда, ни многие представители боксерского сообщества. Хотя на повторе ясно видно, что британец попал в пах украинскому чемпиону мира.

После этой успешной защиты титулов, которая прошла в польском городе Вроцлав, Усик уделяет время восстановлению и семье. Однако в своих соцсетях Александр еще раз показал, что готов к новым вызовам в своей боксерской карьере.

После тяжелой битвы я отдыхаю и провожу время с семьей. Но я всегда голоден, очень голоден,

– написал Усик.

Интересно, что Александр не скрывает своего желания провести сражение за абсолют. Для этого ему нужно уговорить Тайсона Фьюри, владеющего поясом WBO, которого так не хватает украинцу, выйти в один ринг. Однако "Цыганский король" "морозится" биться против украинца, а смел только на словах.

Что не скажешь о Хрговиче. Хорват вызывает Усика выйти в один ринг и провести сражение против него. Филипп действует в стиле Фьюри, разбрасываясь громкими заявлениями в сторону украинского боксера.