Усик кинув виклик головній зірці ММА: український чемпіон висміяв Ф'юрі через бій з Нганну
Джерело:Seconds Out
Епатажний Тайсон Ф'юрі вирішив розважити своїх фанатів поєдинком проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Відповідь Олександра Усика на витівку "Циганського короля" не забарилася.
Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі навесні повинен був зустрітися з Олександром Усиком у пекельному поєдинку за абсолют в хевівейті. Проте "Жадібне пузо" щоразу вигадував нові умови Усику і врешті-решт зірвав "Бій століття". Залишившись без суперника Ф'юрі вирішив провести бій проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.
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Неочікувана відповідь Усика
Вибір одіозного британця висміяв Олександр Усик. Під час візиту в Лондон українського чемпіона запитали його думку про бій Ф'юрі – Нганну. У відповідь Олександр несподівано викликав на поєдинок колишнього дворазового чемпіона UFC Конора Макгрегора.
Я дивився, що Макгрегор набрав зараз нормально ваги. Гей, Коноре, давай завалимо з тобою бійку на "Вемблі",
– сказав Усик.
Нагадаємо, що свій наступний бій Олександр Усик проведе 26 серпня у польському Вроцлаві. Суперником українця буде "регулярний" чемпіон WBA Даніель Дюбуа.
Щодо ймовірної зустрічі з Ф'юрі, то промоутер Усика Олександр Красюк назвав дату потенційного поєдинку. Мегафайт за титул абсолютного чемпіона світу може відбутися під час турніру чотирьох в Саудівській Аравії. Але спершу Усик повинен розібратися з Дюбуа.