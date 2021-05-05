Усик відомим мемом потролив WBO в очікуванні бою з Джошуа: фото

Минулого тижня в зарубіжних ЗМІ з'явилася інформація, що промоутери зайшли в глухий кут у переговорах щодо бою між двома чемпіонами світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Український боксер Олександр Усик не гаяв часу і оригінально звернувся до Всесвітньої боксерської організації, натякнувши на можливий бій з Ентоні Джошуа.

До слова Бій Джошуа – Ф'юрі виглядає мертвим, – промоутер заявив про скасування поєдинку

Команда українця заявляла, що Усик повинен провести поєдинок з Джошуа. З цього приводу Олександр залишив в соцмережах мем "почекун" і підписав його: "Я чекаю, WBO!".

Що відомо про скасування поєдинку між Ф'юрі та Джошуа