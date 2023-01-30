П'ятиповерховий будинок в Ірпені на 40 квартир був пошкоджений під час окупації міста російськими військовими. Саме в цьому будинку був боксерський зал, в якому дітей тренував Олексій Джунківський. 28 березня російські військові розстріляли його просто в цьому ж залі.

Усик вирішив допомогти з відбудовою цього будинку. Разом з благодійною платформою United24 він розпочав збір коштів на це. За попередніми даними, треба зібрати 12 мільйонів гривень. Усик заявив, що він внесе 8 мільйонів гривень, відтак залишилося зібрати ще 4 мільйони гривень.

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"Я випадково вибрав цей будинок. Коли ми прийшли подивитися і побачили, наскільки зруйнований будинок, я був трохи здивований. У цьому будинку був боксерський зал мого хорошого знайомого. Ми з ним були в збірній, разом їздили на змагання з боксу. Олексій Джунківський був розстріляний російськими солдатами прямо в цьому залі", – розповів Усик.

Загалом Усик обирав з 18 будинків. Але вирішив зупинитися саме на цьому, що за адресою вулиця Лисенка, 14-Г. Тоді він вперше і дізнався, що в підвалі цього будинку і тренував Джунківський.

"Неможливо описати відчуття, коли я зайшов усередину. Раніше тут лунав дитячий сміх та пахло спортивною злістю. Зараз тут пахне лише темрявою. Я хочу повернути в цей зал молодих спортсменів, хочу повернути людям їхні домівки. І тому перший внесок – 8 мільйонів гривень – я роблю від себе у пам'ять про Олексія і на честь усіх хоробрих українців. Залишилося зібрати всього 4 мільйони, і я впевнений, що ми швидко закриємо цю суму", – заявив Усик.