Рашисти розстріляли дитячого тренера

За словами знайомих, Олексій Джункіський загинув у боксерській залі під час "спілкування" з російськими військовими. Тренера розстріляли на місці.

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Олексій Джунківський чотири рази здобував медалі чемпіонату світу серед військовослужбовців.

Після закінчення кар’єри, став дитячим тренером і виховав чимало відомих боксерів.

Серед його вихованців – чемпіон Європи серед школярів 2016 року Олег Лагута та срібний призер чемпіонату Європи серед школярів 2015 року Владислав Марчук.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та друзям Олексія Джунківського.