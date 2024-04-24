Усик в топі: The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів – Ф'юрі не потрапив навіть у десятку

Вже 18 травня у столиці Саудівської Аравії відбудеться поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Видання The Ring востаннє до бою оновило рейтинг найкращих боксерів.

Боксерське видання опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Олександр Усик опинився в топі.

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Усик у топі рейтингу найкращих боксерів

Перше місце віддали американцю Теренсу Кроуфорду, а другу сходинку зайняв японець Наоя Іноуе. Олександр Усик замикає топ-3. Тайсона Ф'юрі немає навіть у десятці найкращих.

Вперше за довгий час у топ-10 немає Девіна Хейні, якого у ніч з 20 на 21 квітня здолав Раян Гарсія.

Топ-10 боксерів за версією The Ring

Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Олександр Усик Канело Альварес Артур Бетербієв Дмітрій Бівол Еррол Спенс Джервонта Девіс Джессі Родрігес Хунто Накатані

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу надважкої вагової категорії в епоху чотирьох поясів.

Нагадаємо, що поєдинок мав відбутись 17 лютого, але був перенесений через травму Тайсона Ф'юрі, який розсік брову під час тренувань.