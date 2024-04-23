У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Читайте також "Давайте просто молитися": промоутер Усика про план Б для українця, якщо Ф'юрі знову травмується

Фрейзер Кларк про поєдинок Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 Фрейзер Кларк. За його словами, українець має більше шансів на перемогу, адже "Циганський король" вже не має переваги в габаритах.

"Я був повністю за Тайсона перед боєм з Нганну. Я знаю, що він був не в кондиції, і знаю, що зараз він у формі.

Це прозвучить дивно, але він у формі чи просто худий? Є різниця. Я хочу, щоб Тайсон виграв бій, але, як на мене, Усик переможе", – сказав Кларк.

До слова. Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.