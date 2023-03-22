От і казочці кінець, а хто слухав – молодець: Усик та Ф'юрі згорнули переговори про бій

22 березня 2023, 11:15
Читать новость на русском

Джерело:

ESPN

Представники українського боксера уже втомилися від примх британського бійця. "Бій століття" тепер залишиться тільки в мріях прихильників боксу.

Команди Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі більше не ведуть переговори щодо проведення бою за абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Сторона британського боксера почала відверто нахабніти.

Варте уваги Ф'юрі постійно блефує: представники Усика втомилися від примх "Циганського короля"

"Пусти свиню до хати, а вона до столу" 

Представники Тайсона Ф'юрі вирішили "вилізити на голову" команді Усика, що логічно не сподобалось українській стороні, яка і так достатньо йшла на компроміс з британцями, вибираючи гірші умови договору. Все, аби бій відбувся. Розподіл гонорару — єдина матеріальна частина договору, яку вдалося погодити представникам Усика та Ф'юрі: британець мав отримати 70 відсотків від усіх грошей, а українець – 30.

У березні менеджер українця Егіс Клімас заявив, що сторона Усика готова відмовитися від зустрічі з Ф'юрі, якщо бій не буде офіційно анонсовано на 29-е квітня. Сам український боєць звертався до Тайсона, аби той поквапився з підписанням контракту. Водночас менеджер Усика наполягає, що з боку англійського володаря титулу WBC продовжували надходити все нові вимоги до суперника.

Ми — аутсайдери, але не можемо погоджуватися на все, що у таборі британця нам закидають. На які компроміси не йшов би Усик, його штовхали на ще більші,
– розповів Клімас.

Очікувалося, що історичний поєдинок за чотири титули в надважкій вазі має відбутися навесні на лондонській арені Уемблі.

Подальші дії зі сторони Усика

  • У ситуацію втрутилася WBA. В організації, чий пояс належить Усику, заявили, що підписані контракти на бій мають бути надані боксерами до 1-го квітня. В іншому разі Олександру призначать бій з обов'язковим претендентом за лінією Асоціації, британцем Даніелем Дюбуа. 
  • Український боксер уже згорнув тренувальний табір, в якому готувався до бою з Ф'юрі.
  • Найближчим часом команда Усика займеться плануванням його наступного поєдинку — найбільш ймовірно, що проти обов'язкового претендента Дюбуа в червні або липні. 

Автор: Роман Колодрубський