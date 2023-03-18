Епатажний британець Тайсон Ф'юрі на кожному ранду перемовин висуває нові вимоги до представників Усика. Мінлива поведінка чемпіона WBC може стати причиною зриву "Бою століття".

Читайте також Смерть іде за Тайсоном: дружина Усика веселим мемом потролила Ф'юрі – фото

Клімас: Тайсон намагався провести аферу

Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас розповів про забаганки скандального британця.

Ми втомилися. У нас є зобов’язання перед іншими обов’язковими бійцями, ми не хочемо їх затримувати. У нас є зобов’язання перед WBA. Швидше за все, Тайсон блефуючи намагався провести аферу. Він виступив у ЗМІ та сказав: "70 на 30 відсотків, бери або залиш,

– сказав Клімас.

Як відомо, український боксер погодився на умови Ф'юрі, але цього виявилося недостатньо для примхливого "Циганського короля".

Нереальні умови Ф'юрі

Егіс Клімас, який представляє сторону Усика, наполягає на проведенні поєдинку 29 квітня. Якщо Ф'юрі не погодиться, тоді Усик зустрінеться з обов'язковим претендентом на пояс WBA Даніелем Дюбуа.

"Якщо цей поєдинок відбудеться, то тільки 29 квітня. Або він буде скасований, а ми проведемо обов'язковий бій.

Все змінилось. Top Rank залучені в це трохи більше, але не набагато. Вони все ще відносяться до Усика так само, як до Чісори або Вайта. Вони поводяться так, ніби це звичайний поєдинок Ф'юрі в Британії і все має бути за правилами Ф'юрі.

Треба почекати, оскільки зараз ми наймаємо британського радника, тому що вони працюють за британськими правилами. Ми аутсайдери, але не можемо просто приймати все, що вони пропонують. Досить", – заявив Клімас.