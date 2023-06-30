Ф'юрі не пуп землі: промоутер розповів про вечір боксу у Саудівській Аравії

У грудні у Саудівській Аравії має відбутися шалений вечір боксу, де планується бій за абсолютного чемпіона. Проте через боязку позицію Тайсона Ф'юрі він може зазнати деяких змін.

Саудівська Аравія заявила про бажання організувати взимку неймовірний вечір боксу. На ньому має пройти 2 мегабої між Вайлдером та Джошуа і Усиклм та Ф'юрі.

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Ф'юрі не є незамінним

Оскільки "Жадібне пузо" знаходить постійні причини не виходити в ринг проти Усика, почали з'являтися чутки, що мегатурнір у Саудівській Аравії може скасуватися. Промоутер Едді Хірн заспокоїв фанатів боксу та розповів про організацію змагань у грудні.

Сьогодні-завтра у нас запланований телеміст з інвесторами із Саудівської Аравії. На ньому будуть навіть представники Вайлдера, очікую, що під час цієї зустрічі ми остаточно закриємо усі питання. Те, що відбувається навколо бою Усик - Ф’юрі ніяк не вплине на наші плани. Ми вже домовилися, що бій Джошуа - Вайлдер відбудеться у будь-якому випадку. Якщо Ф'юрі відмовиться від поєдинку з Усиком, тоді Олександр боксуватиме зі своїм обов'язковим претендентом на титул IBF Філіпом Хрговичем на цьому ж вечорі боксу,

– повідомив Хірн.

Що відомо про потенційного суперника Усика на турнірі у Саудівській Аравії

Філіп Хргович – хорватський 31-річний боксер, який з 2017 року виступає на професійному рівні. Уже в шостому бою вийшов на титульний поєдинок, де у третьому раунді нокаутував американця Аміра Мансура і здобув вакантне звання інтернаціонального чемпіона за версією WBC. У своєму 12-му бою після технічного нокаута завоював титул інтернаціонального чемпіона за версією IBF. Останній поєдинок провів в андеркарді бою-реваншу Ентоні Джошуа - Олександр Усик проти Чжан Чжілея за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі і здобув перемогу одностайним рішенням. Усього провів 15 боїв (12 перемог нокаутом та 3 за рішенням суддів).