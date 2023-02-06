Британський боксер Ентоні Джошуа у своїх соцмережах офіційно повідомив дату наступного поєдинку. 1 квітня у Лондоні на арені О2 колишній чемпіон світу в надважкій вазі проведе бій проти американця Джермейна Франкліна.

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Джошуа повертається

"Новий світанок", – підписав постер Джошуа, натякаючи на нове сходження до вершин.

Постер бою Джошуа – Франклін / instagram.com/anthonyjoshua

Обидва боксери проведуть бій після попередніх поразок. Нагадаємо, Ентоні Джошуа у вересні 2021 року сенсаційно поступився українцю Олександру Усику, втративши чемпіонські пояси WBA, WBO, IBO та IBF. У реванші Ей Джея знов спіткала невдача. Український боксер у непростому поєдинку відстояв чемпіонські титули, завдавши другої поспіль поразки амбітному британцю.

Що відомо про суперника Джошуа

Джермейн Франклін, який на чотири роки молодший за Джошуа, у листопаді 2022 року спірно програв Ділліану Вайту рішенням більшості суддів. Він провів якісний поєдинок, тож отримав можливість вийти в ринг проти Джошуа.

Американець не мав надто зіркових суперників під час свої кар'єри і нині займає 29 сходинку в рейтингу BoxRec. Для порівняння, Ентоні Джошуа нині знаходиться на третьому місці, за Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

Цікаво! Всього на профі-рингу Франклін провів 22 поєдинки, у яких здобув 21 перемогу, в тому числі 14 нокаутом. Тож американець не буде "солодкою булочкою" для Ей Джея.