Лише один вихідний на тиждень: Усик розкрив секрет підготовки до поєдинку з Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA Олександр Усик розповів, як складається його тренувальний тиждень. Український боксер виконує величезний набір вправ, щоб тримати себе у формі.

Офіційне оголошення поєдинку за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком зависло у повітрі. Втім, український боксер продовжує наполегливо тренуватися до ймовірного бою.

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Шалені навантаження Усика

"Циганський король" буде найскладнішим суперником Усика в його професійній кар'єрі. Для того, щоб перемогти велетня з нокаутуючим ударом доведеться докласти чималих зусиль. Тому окрім основної роботи тренування включатимуть спеціальні вправи.

Мені здається, що зміниться стратегія до поєдинку. А ту роботу, яку я роблю, я також багато її виконуватиму – це плавати, бігати, боксувати. Будуть якісь нові серії, бо це дещо інший хлопець. Це великий, це високий хлопець, тобто зміниться підхід серій або боксу. А так роботи менше не стане, її стане навіть більше,

– сказав Усик.

Щодня боксер проводить триразові тренування, а на відпочинок залишається лише один день.

Перше тренування о 5 ранку. Це більше кардіо. 12 дня – це друге тренування. Якщо це басейн, то щонайменше два кілометри я пливу в басейні. Основне тренування о шостій вечора: у понеділок, середу та п'ятницю це спаринги, у суботу – крос 10, 15 чи 20 км. І неділя – це мій день, який я присвячую молитві та походу до церкви, читаю книги, вивчаю англійську мову чи записую свої думки у щоденник, пишу вірші,

– розповів чемпіон світу.

До речі, нещодавно Усик поділився відео з одного зі своїх тренувань. Боксер під запальну музику відпрацьовував серію ударів.