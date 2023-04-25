Чимало українських спортменів об'єднались навколо допомоги Батьківщині під час війни з Росією. Багато з них надають фінансову допомогу та покривають гуманітарні потреби.

До теми Усик відбудовує багатоквартирний будинок в Ірпені: в ньому росіяни розстріляли його друга

Одним з найактивніших волонтерів є чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Володар трофеїв WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі був у теробороні рік тому, а пізніше став амбасадором благодійної платформи UNITED24.

Олександр всерйоз взявся за допомогу жителям Київщини, які постраждали у лютому та березні 2022 року від бойових дій. Усик розповів про ініціативу відбудувати пошкоджені будинки у передмісті Києва.

Збираю гроші на міжнародній арені. Розумію, що все це може затягтися, але хочеться, щоб люди якнайшвидше повернулися до своїх будинків. Я спілкувався з ними. Там були ті, хто раніше виїхав з Донецька, були люди з Криму. І тепер у них нічого немає. Хочеться допомогти. Але я не хочу про це говорити. Чи дорого це все коштує? Дав 10 чи 12 мільйонів на те, щоб відбудувати,

– розповів Олександр.

Минулого року Усик задонатив майже 14 мільйонів гривень на відновлення села Мощун у Бучанському районі Київської області. Більшість будинків у селі була знищена від обстрілів російських окупантів.

Читайте також З українським прапором: Усик показав свій будинок під Києвом, який був захоплений росіянами

Відзначимо, що дім самого боксера також розташований на постраждалій території Київщини у Ворзелі. У перший місяць повномасштабного вторгнення він був під окупацією. Росіяни влаштували погром у ньому та вкрали чимало дорогоцінних речей.