Многие украинские спортсмены объединились вокруг помощи Родине во время войны с Россией. Многие оказывают финансовую помощь и покрывают гуманитарные нужды.

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Одним из самых активных волонтеров является чемпион мира по боксу Александр Усик. Обладатель трофеев WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе был в терробороне год назад, а позже стал послом благотворительной платформы UNITED24.

Александр всерьез приступил к помощи жителям Киевщины, пострадавшим в феврале и марте 2022 года от боевых действий. Усик рассказал об инициативе отстроить поврежденные дома в пригороде Киева.

Собираю деньги на международной арене. Понимаю, что все это может затянуться, но хочется, чтобы люди поскорее вернулись в свои дома. Я общался с ними. Там были те, кто раньше уехал из Донецка, были люди из Крыма. И сейчас у них ничего нет. Хочется помочь. Но я не хочу об этом говорить. Дорого ли это все стоит? Дал 10 или 12 миллионов на то, чтобы отстроить,

– рассказал Александр.

В прошлом году Усик задонатив почти 14 миллионов гривен по восстановлению села Мощун в Бучанском районе Киевской области. Большинство домов в деревне были уничтожены от обстрелов российских окупантов.

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Отметим, что дом самого боксера расположен на пострадавшей территории Киевщины в Ворзеле. В первый месяц полномасштабного вторжения он находился под оккупацией. Россияне устроили погром на нем и украли немало драгоценных вещей.