Український боксер Олександр Усик з перших днів повномасштабної війни проти Росії допомагає країні у боротьбі з окупантами. Спортсмен одразу повернувся в Україну та вступив до лав тероборони.
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Крім того, боксер став амбасадором платформи Ukraine24, а також сам займається благодійністю. Тепер же чемпіон світу за версіями WBA, IBF та WBO вирішив допомогти одному із сел на Київщині.
Благодійна організація "Newkraine" повідомила, що Усик пожертвував 13,8 мільйона гривень на відновлення села Мощун Бучанського району. Цей населений пункт опинився на лінії зіткнення у перший місяць повномасштабної війни.
Всім привіт! Я підтримую донатом благодійну платформу Newkraine. Закликаю всіх наших друзів, відомих людей, бізнес та міжнародні фонди приєднатися та підтримати Newkraine! Україна потребує нашої допомоги прямо зараз,
– заявив Олександр на своїй сторінці в інстаграм.
У селі постраждала більшість будинків. Завдяки донату Олександра у Мощуні буде побудовано 10 повноцінних ергономічних модульних будинки за європейськими технологіями.
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Коли зійдуться Усик та Ф'юрі
- У серпні Олександр захистив пояси WBA, WBC та IBF у бою із Джошуа і тепер має намір побити чемпіона за версією WBC Тайсона Ф'юрі.
- Британець викликав українця на бій у грудні, однак Олександр відмовився битися у 2022 році через проблеми зі здоров'ям та бажання провести час із сім'єю.
- Саме тому Тайсон вирішив пошукати нового суперника на 3 грудня. Спочатку він викликав на бій Джошуа, але той не підписав контракт.
- У підсумку вибір пав на Чісору, якого "Циганський король" і побив технічним нокаутом у 10 раунді.
- Очікується, що Усик і Ф'юрі можуть зустрітись у лютому чи березні 2023 року.
- Ймовірним місцем проведення називають Саудівську Аравію, де українець вдруге бився із Джошуа.