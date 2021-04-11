Усик пояснив, чому бій з Джойсом ризикований

Український боксер важкої ваги Олександр Усик чекає анонсу бою між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Затвердження поєдинку дозволить Усику будувати плани на свій наступний бій.

Хочу отримати свій шанс на повноцінний титул

За словами Усика, він ризикує втратити перше місце у рейтингу WBO, якщо проведе бій з Джо Джойсом. Наразі Усик – офіційний претендент на титул WBO, який утримує Джошуа.

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Ми все ще чекаємо рішення WBO, санкціонували вони бій Джошуа – Ф'юрі чи ні. Я перебуваю на першому рядку рейтингу організації. Якщо я домовлюся і поб'юся з Джойсом, то можу втратити цю позицію. Мені б не хотілося цього. Нас туди поставили, ми це заслужили, а тепер хочемо справедливо отримати свій шанс на повноцінний титул,

– сказав Усик.

Разом з тим, Усик не виключає, що проведе бій з Джойсом, якщо Джошуа відмовиться від захисту титулу.

"Якщо все-таки нам не дадуть шансу з Джошуа – я хочу боксувати у задоволення собі і фанатам і бажано, щоб цей поєдинок відбувся Україні. У цьому випадку, швидше за все, суперником стане Джо Джойс", – зазначив українець.

Я пам'ятаю яка "пожежа" була, коли я боксував у Львові

Усик розповів, що активно працює над тим, щоб його наступний поєдинок відбувся у Києві на НСК "Олімпійський".

"Ми активно працюємо над тим, щоб наступний мій бій відбувся в Україні і бажано, щоб він відбувся на НСК "Олімпійський". Я пам'ятаю яка "пожежа" була, коли я боксував у Львові, Києві.

Люди дивилися, кричали, підтримували, це було неймовірно. Я хочу це повторити, я хочу дати людям те, чого вони так хочуть, а натомість отримати ту шалену підтримку. Сподіваюся, у нас все вийде", – резюмував Усик.

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Як інформує vRINGe.com , президент WBO Франциско Валькарсел заявив, що дату бою Джошуа – Ф'юрі може бути оголошено найближчим часом. Якщо Ф'юрі й Джошуа не оголосять бій, то чемпіону WBO доведеться зустрітися з Усиком.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24