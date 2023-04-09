Усик на вершині: український чемпіон зберіг першу сходинку в рейтингу топ-боксерів від The Ring

Авторитетне видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу. Два українські боксери зберегли свої позиції в топ-10 списку.

20 серпня 2022 року Олександр Усик у бою-реванші переміг ексчемпіона світу Ентоні Джошуа та очолив рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговими категоріями (pound-for-pound). Попри скасований поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, українець зберіг лідерство в престижному рейтингу журналу The Ring.

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Ломаченко утримався в рейтингу The Ring

Також зберіг своє місце в топ-10 Василь Ломаченко. Претендент на звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі займає 7-му сходинку рейтингу The Ring. 20 травня в Лас-Вегасі українець зустрінеться з Девіном Хейні.

У першій трійці знаходяться два непереможені боксери – колишній абсолютний чемпіон у найлегшій ваговій категорії Наоя Іноуе з Японії та американець Теренс Кроуфорд, який володіє титулом чемпіона WBO в напівсередній вазі.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

Олександр Усик (Україна, 20-0, 13 KO) Наоя Іноуе (Японія, 24-0, 21 KO) Теренс Кроуфорд (США, 39-0, 30 KO) Еррол Спенс (США, 28-0, 22 KO) Сауль Альварес (Мексика, 58-2-2, 39 KO) Дмітрій Бівол (Росія, 21-0, 11 KO) Василь Ломаченко (Україна, 17-2, 11 KO) Джош Тейлор (Велика Британія, 19-0, 13 KO) Джермалл Чарло (США, 35-1-1, 19 КО) Хуан Франциско Естрада (Мексика, 44-3, 28 КО)

Нагадаємо, що після скасування бою за абсолют проти Тайсона Ф'юрі Всесвітня боксерська асоціація (WBA) офіційно зобов'язала Усика провести захист титулу з іншим британцем Даніелем Дюбуа. Представники боксерів повинні узгодити дату поєдинку до 2 травня. Очікується, що бій відбудеться у Великій Британії. Розглядається дві локації мегафайту – Лондон та Манчестер. Цілком ймовірно, що, у разу перемоги над Дюбуа, Усик та Ф'юрі повернуться до обговорення "Бою століття".