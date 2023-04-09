Усик на вершині: український чемпіон зберіг першу сходинку в рейтингу топ-боксерів від The Ring

9 квітня 2023, 11:20
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Джерело:

The Ring

Авторитетне видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу. Два українські боксери зберегли свої позиції в топ-10 списку.

20 серпня 2022 року Олександр Усик у бою-реванші переміг ексчемпіона світу Ентоні Джошуа та очолив рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговими категоріями (pound-for-pound). Попри скасований поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, українець зберіг лідерство в престижному рейтингу журналу The Ring. 

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Ломаченко утримався в рейтингу The Ring

Також зберіг своє місце в топ-10 Василь Ломаченко. Претендент на звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі займає 7-му сходинку рейтингу The Ring. 20 травня в Лас-Вегасі українець зустрінеться з Девіном Хейні.

У першій трійці знаходяться два непереможені боксери – колишній абсолютний чемпіон у найлегшій ваговій категорії Наоя Іноуе з Японії та американець Теренс Кроуфорд, який володіє титулом чемпіона WBO в напівсередній вазі.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

  1. Олександр Усик (Україна, 20-0, 13 KO)
  2. Наоя Іноуе (Японія, 24-0, 21 KO)
  3. Теренс Кроуфорд (США, 39-0, 30 KO)
  4. Еррол Спенс (США, 28-0, 22 KO)
  5. Сауль Альварес (Мексика, 58-2-2, 39 KO)
  6. Дмітрій Бівол (Росія, 21-0, 11 KO)
  7. Василь Ломаченко (Україна, 17-2, 11 KO)
  8. Джош Тейлор (Велика Британія, 19-0, 13 KO)
  9. Джермалл Чарло (США, 35-1-1, 19 КО)
  10. Хуан Франциско Естрада (Мексика, 44-3, 28 КО)
Автор: Сергій Шаховець