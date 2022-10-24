"Він любить Україну": Усик міг переїхати до США після перемоги на Олімпійських Іграх

Менеджер Олександра розповів, як наш чемпіон 10 років тому ледь не переїхав з України. У підсумку Усик залишився вдома через любов до країни.

Українець Олександр Усик є одним з найкращих боксерів сьогодення у світі. Спортсмен виграв всі свої 20 боїв на професійному рівні.

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Після двох перемог над Ентоні Джошуа українець ще й став чемпіоном світу у надважкій вазі за версією WBO, WBA та IBF. А у 2012 році Усик ще й став олімпійським чемпіоном.

Проте свого часу після перемоги на Іграх у Лондоні боксер міг переїхати з України. Про це розповів його промоутер Олександр Красюк.

"Я не очікував, що підпишу з ним контракт, бо я хотів отримати Берінчика. З Олександром ми вперше зустрілися після Олімпіади в Одесі у магазині одягу. Я міряв піджак, коли відкрилися двері, заходять Ломаченко, Гвоздик, Усик, Берінчик. Переді мною в Одесі стоять два олімпійські чемпіони, медалісти Ігор.

Потім Усик з іншими хлопцями бився у WSB серед напівпрофі. Він там був дуже успішним. Ломаченко поїхав у США, Усик теж вів там перемовини. Але Олександр не хотів переїжджати з України, бо любить цю країну. Тому ми почали працювати разом. Ми знали, що час прийде. Треба рухатися від боїв в Україні до світових, для цього не треба переїжджати,

– розповів Красюк.

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