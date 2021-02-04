Усик хоче провести чемпіонський бій на НСК "Олімпійський"

Олександр Усик з 2015 року не проводить бої в Україні й здебільшого б'ється у Великій Британії чи США. Попри це непереможний Усик все ще мріє зібрати НСК "Олімпійський" у Києві.

Джерело: Ходят Слухи

Український боксер заявив, що хоче провести бій на НСК "Олімпійський". За словами Усика, це має бути чемпіонський поєдинок.

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Олександр розповів, що його бій в Україні, ймовірно, буде організований промоутерською компанією USYK 17 Promotion. Компанія належить саме Усику.

У мене є своя промоутерська компанія, і, думаю, що ми це організуємо. Я цього хочу. Я хочу зробити для нашого ринку, щоб я боксував, наприклад, на "Олімпійському". Думаю, що питання у фінансах. Не буде жертвування гонорарів, буде організований поєдинок, і з цієї організації будуть гонорари,

– сказав Усик.

34-річний боксер розповів, що для організації його поєдинку в Україні потрібні люди, які зацікавляться, телеканал та спонсори.

"Зберемо ми "Олімпійський" чи ні, але у Львові у 2014 році було 16 тисяч. При тому, що був жовтень, і холодно", – додав Усик.

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