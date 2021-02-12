Усик і Джойс не змогли домовитися про бій

В Олександра Усика виникли проблеми з організацією поєдинку проти Джо Джойса. Команди українця та британця не змогли домовитися про бій.

Наприкінці січня з'явилася інформація, що WBO санкціонувала бій Усик – Джойс. Боксери мали 15 днів, щоб укласти контракт про бій.

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Однак команду Усика не влаштувала пропозиція промоутера Джойса – Френка Уоррена. Про це заявив Олександр Красюк, промоутер Усика.

Пропозиція Френка Уоррена К2 Promotion не відповідає вимогам ринку, тому ми будемо чекати проведення торгів,

– заявив Красюк.

Зважаючи на те, що промоутерські компанії боксерів не змогли знайти спільну мову, будуть оголошені торги.

Коли бій

. Організатором боксерського шоу стане компанія, яка запропонує більш високу суму призового фонду під час торгів.

Олександр Красюк спростував інформацію про дату поєдинку Усик – Джойс. Раніше повідомлялося, що поєдинок пройде у квітні 2021 року.

Поєдинок має відбутися протягом 90 днів після підписання контракту.

У ЗМІ вже з'явилася квітнева дата бою. Вона не відповідає дійсності. Дату бою буде визначати компанія, яка виграє торги,

– заявив Красюк.

На кону поєдинку Усик – Джойс, ймовірно, буде титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO.



Олександр Усик – Джо Джойс / Інфографіка Спорт 24