Очільник Української асоціації футболу повідомив, що амбасадором національно збірної України став Олександр Усик. Боксер отримав із рук Андрія Павелка іменну футболку "синьо-жовтих" із прізвище Олександра на спині та 17-м номером.

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Спереду футболки зображена картка України та лого платформи UNITED 24,амбасадором якої якраз є Усик. Тепер чемпіон світу з боксу допомагатиме збірній у реалізації соціальних проєктів, зокрема, в організації виїздів поранених військових на поєдинки збірної.



Усик став обличчям українського футболу / Фото Андрія Павелка

Один із таких найближчих виїздів відбудеться 19 червня у словацькій Трнаві на матч відбору Євро-2024 України проти Мальти.

Відзначимо, що така відповідальність буде на плечах Усика вже не вперше. Боксер має досвід подібних виїздів на поєдинки. Раніше Олександр допоміг нашим захисникам відвідати поєдинок "синьо-жовтих", який відбувся у польському Кракові. Тоді Україна зіграла проти Шотландії у Лізі націй.



Усик – амбасадор збірної України з футболу / Фото Андрія Павелка

Також Усик буде допомагати в організації футбольних змагань серед українських військових, допомагати медичним закладам, де лікуються поранені захисники, та буде учасником акції, які організовуватимуть на підтримку сімей загиблих Героїв України.