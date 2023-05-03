Очільник Української асоціації футболу повідомив, що амбасадором національно збірної України став Олександр Усик. Боксер отримав із рук Андрія Павелка іменну футболку "синьо-жовтих" із прізвище Олександра на спині та 17-м номером. ЦікавоНайкращий із найкращих: Блохін отримав орден від УАФ за внесок у розвиток українського футболу Павелко:Дякую Олександру за його патріотизм і готовність підтримувати військових Спереду футболки зображена картка України та лого платформи UNITED 24,амбасадором якої якраз є Усик. Тепер чемпіон світу з боксу допомагатиме збірній у реалізації соціальних проєктів, зокрема, в організації виїздів поранених військових на поєдинки збірної. Усик став обличчям українського футболу / Фото Андрія Павелка Один із таких найближчих виїздів відбудеться 19 червня у словацькій Трнаві на матч відбору Євро-2024 України проти Мальти. Відзначимо, що така відповідальність буде на плечах Усика вже не вперше. Боксер має досвід подібних виїздів на поєдинки. Раніше Олександр допоміг нашим захисникам відвідати поєдинок "синьо-жовтих", який відбувся у польському Кракові. Тоді Україна зіграла проти Шотландії у Лізі націй. Усик – амбасадор збірної України з футболу / Фото Андрія Павелка Також Усик буде допомагати в організації футбольних змагань серед українських військових, допомагати медичним закладам, де лікуються поранені захисники, та буде учасником акції, які організовуватимуть на підтримку сімей загиблих Героїв України. Дякую Олександру за його патріотизм і готовність підтримувати та допомагати військовим, яких він часто відвідує на передовій! Для національної збірної та нашої футбольної спільноти загалом участь у подібних соціальних проєктах, спрямованих на допомогу в реабілітації захисників-Героїв, є надзвичайно почесною місією! Важливою така підтримка і можливість відволіктися від війни є для самих воїнів, які ризикували життям заради захисту Незалежності України.Впевнений, що така співпраця надихатиме і футболістів збірної, де в козака Усика є чимало друзів. Олександре, ласкаво просимо в команду!, – написав Павелко. Відзначимо, що Усик чекає офіційного призначення свого наступного поєдинку. Суперником українця повинен стати британець Деніел Дюбуа, який відновлюється від травми, яку отримав торік. Олександр хотів провести бій за абсолют проти Тайсона Ф'юрі, але "Циганський король" увімкнув режим боягуза та усіма силами зробив так, аби уникнути двобою проти боксера з України. Очікується, що наступного разу Усик вийде на ринг у липні – серпні 2023 року. Цікаво, що 22 липня свій поєдинок повинен провести Ф'юрі.