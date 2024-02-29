В компанію до Циганкова та Довбика: Жирона хоче придбати гравця Динамо та збірної України

Каталонська Жирона має успішний досвід роботи на українському ринку, тому планує знову придбати гравця з УПЛ. Цього разу вибір іспанців пав на захисника Динамо Олександра Тимчика.

Минулого року іспанська Жирона стала нечужим для українців клубом. Протягом року каталонці підписали гравців збірної України Віктора Циганкова та Артема Довбика.

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Жирона хоче гравця Динамо

Вони швидко стали лідерами команди, тому клуб вирішив продовжити слідкувати за українським ринком. У ЗМІ з'являлась інформація щодо можливого трансферу хавбека Дніпра-1 Олександра Піхальонка.

Тепер же українські медіа повідомляють про нову трансферну ціль каталонців з УПЛ. Керівництво Жирони поклало око на правого захисника Динамо Олександра Тимчика.

27-річного українця розглядають в якості заміни Яну Коуту, який належить Манчестер Сіті. Оренда бразильця спливає цього літа і він, скоріше за все, повернеться до складу манкуніанців.

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Чому саме Тимчик

Повідомляється, що Жирона вже давно стежила за Тимчиком та хотіла придбати його ще взимку, але поставила на паузу трансфер через травму Олександра. Перевагою українця є зіграність із Віктором Циганковим.

Футболісти разом закривали правий фланг Динамо і періодично – збірної України. Каталонці готові викласти 3-4 мільйони за футболіста., його контракт з "біло-синіми" завершується влітку 2025 року.

Тимчик в Жироні