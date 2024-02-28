На відео також потрапили й українські гравці. Віктор Циганков та Артем Довбик поділилися, кому надають перевагу.

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Кому надали перевагу українські гравці

Цікаво, що ніхто з них не зазначив легендарного нападника та земляка Андрія Шевченка як свого кумира.

Віктор Циганков обирає французького півзахисника Зінедіна Зідана своїм фаворитом, тоді як для Артема Довбика прикладом слугує шведський форвард Златан Ібрагімович.

Кумири Циганкова та Довбика: дивіться відео

Виступи гравців у нинішньому сезоні

У поточному сезоні Віктор Циганков взяв участь у 21 матчі чемпіонату Іспанії, де забив 6 голів та здійснив 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.

Артем Довбик забив 14 м'ячів та зробив 5 асистів у 24 поєдинках Ла Ліги.

Українські футболісти продемонстрували різний рівень гри у матчі проти Райо Вальєкано: Циганков забив гол, тоді як Довбик був помітний кількома невдалими спробами.



