Жирона – Райо Вальєкано 3:0

Голи: Циганков, 52, Савіо, 90+2, 90+6.

В чемпіонаті Іспанії 2023-2024 завершився 26 тур Ла Ліги. В останній грі вікенду головна сенсація турніру Жирона приймала середняка Райо Вальєкано, пише 24 канал.

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Циганков врятував гру

У лютому команда Мічела потрапила у кризу, здобувши лише один бал у трьох матчах. Втім зустріч проти Райо була прекрасною нагодою виправити ситуацією. Нею Жирона скористалась сповна.

З перших хвилин на полі з'явились українці Віктор Циганков та Артем Довбик. У першому таймі за гостей кілька моментів мав Еррера, але загалом гра проходила за рівної кількості моментів з обох сторін.

Тим не менш, володіння м'ячем було на користь Жирони і свій гол вона знайшла на старті другого тайму. Героєм став Віктор Циганков. Спочатку удар українця парирував ворота Райо Вальєкано.

Проте вже за хвилину Віктор вдало відкрився під пас від Гутьєрреса та точно пробив у дальній нижній кут. Для вінгера цей гол став вже шостим у цьому сезоні Ла Ліги.

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Новий невдалий матч Довбика

Надалі Жирона продовжила контролювати м'яч, а у гостей було зовсім мало моментів, щоб відзначитись. Знову невдало провів зустріч Артем Довбик, який за 74 хвилини на полі лише раз пробив (набагато вище воріт). Форвард не забиває вже п'ятий матч поспіль.

Під завісу матчу дублем відзначився ще Савіо і довів рахунок до розгромного. Таким чином, Жирона здобула першу перемогу за місяць та повернулась на друге місце в Ла Лізі (+2 бали від Барселони), але відставання від Реала залишається великим – аж шість очок.

Відео голу Циганкова