Дніпро-1 після продажу Олександра Піхальонка може здійснити ще один гучний трансфер на вихід. Послугами центрального захисника команди Олександра Сватка зацікавилися за океаном.

Читайте також "Про це не може йти мови": президент Динамо спростував чутки про відхід двох гравців

Сваток може стати суперником Мессі

Повідомляється, що гравець збірної України може продовжити кар'єру в США. Його хоче придбати клуб Остін з Західної конференції MLS.

Контакти між двома клубами розпочалися ще навесні. Наразі перемовини щодо трансферу 29-річного захисника активізувалися та перебувають на просунутій стадії.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Олександр Сваток провів 31 матч за Дніпро-1 у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі. Його чинна угода з клубом розрахована до кінця 2025 року.

До слова. Після 17 турів Остін посідає шосте місце в турнірній таблиці своєї групи, яке гарантує команді вихід у плей-оф.

Нагадаємо, що Олександр Сваток протягом кар'єри виступав за Дніпро, Волинь, Зорю, Хайдук і Дніпро-1. Найбільше поєдинків провів саме у нинішньому клубі, де є капітаном команди.