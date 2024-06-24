Центральний захисник англійського Борнмута та національної збірної України Ілля Забарний може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1. У його трансфері зацікавлений Парі Сен-Жермен.

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ПСЖ розглядає трансфер Забарного

Парижани – одні з тих, хто хоче дізнатися умови трансферу футболіста та готовий спробувати підписати його після завершення Євро-2024.

Борнмут хоче зберегти гравця, який перейшов до них у січні 2023 року з Динамо. Наскільки це бажання сильне, ймовірно, стане відомо найближчими тижнями, бо очікуються трансферні пропозиції по Іллі від команд з усієї Європи.

Забарний повністю відіграв два стартові матчі збірної України на Євро – 0:3 з Румунією та 2:1 зі Словаччиною. У сезоні 2023/24 Ілля взяв участь у 42 матчах Борнмута та забив 1 гол.

Нагадаємо, нещодавно ПСЖ придбав скандального російського голкіпера Матвєя Сафонова за 20 мільйонів євро. Через цей факт Забарного навряд чи зацікавить варіант переходу в ПСЖ.