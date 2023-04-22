Луческу прооперують якнайшвидше: Динамо до кінця сезону буде очолювати інший тренер

Мірча Луческу вимушений пройти операцію через свій стан здоров'я. Проте тренерський місток київського колектива не пустуватиме.

Мірча Луческу буде прооперований відразу після зустрічі з донецьким Шахтарем (1:1). Румунський фахівець буде відсутній до кінця сезону.

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Тимчасове прощання

Стан здоров'я наставника київського Динамо не дозволяє йому активно продовжувати працювати з командою. Румун потребує якнайшвидшого оперативного втручання, оскільки румунський фахівець скаржився на коксартроз (хронічне захворювання, що проявляється ураженням кульшового суглоба, починаючи з суглобового хряща і закінчуючи його зв'язковим апаратом).

Раніше повідомлялося, що доля Мірчі в Динамо буде відома після матчу з Шахтарем, відштовхуючись від результату, проте і стан здоров'я Луческу – не менш важливий фактор.

Отож, румун, провів останній свій поєдинок на чолі Динамо, як мінімум у поточному сезоні, оскільки відразу після матчу з "гірниками" він ляже під ніж. Гравці "біло-синіх" дізналися про це вже після фінального свистка матчу проти Шахтаря, оскільки румун повідомив це на післяматчевій прес-конференції. Луческу йде на лікарняний.

Таким чином, киян все ж повинен хтось очолювати, можливо, тимчасово. Тому таку відповідальність на себе візьме Олександр Шовковський, який наразі асистент Мірчі Луческу в Динамо. Легенда киян лише у січні увійшов до тренерського штабу румунського фахівця.

До речі. Ходять чутки, що "біло-синіх" може очолити тренер юнацької команди киян Ігор Костюк, який не проти спробувати свої сили в основній команді столичного колектива.

Луческу в Динамо