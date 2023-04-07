Румунський фахівець не бажає самостійно покидати столичний колектив через свій світогляд. Мірча Луческу міг продовжити свою тренерську діяльність у Європі.

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Танцює довкола ситуації

Наставник київського Динамо зазначив, що як мінімум два європейських маститих колектива були зацікавлені у співпраці з ним. Та от румунський фахівець вирішив діяти по чоловічому та не кинути столичний колектив у складний період існування.

Наразі київська команда дивує своїх фанатів у негативному ключі. Проте Мірча Луческу не збирається самостійно покидати Динамо, не вбачаючи що його термін придатності у київському колективі, можливо, вже давно вийшов. Румун готовий до останнього сидіти на тренерському кріслі "біло-синіх", допоки його звідти не виженуть, сам ж Мірча на себе взяти таку відповідальність не готовий.

Минулого літа мене хотів бачити Фенербахче ще до призначення Жорже Жезуса, але я не бажав цього. Неважливо, що сталося, я ні з ким не домовляюся. Були обговорення, ще коли ми грали з Ренном, то приїжджали представники Ніцци, але мені навіть в голову не приходило піти. Тут в Україні докладають великих зусиль, щоб продовжити чемпіонат. Це мій характер, я не міг зробити так, щоб залишити команду в тій ситуації, в якій вона була. Якщо люди тут у Динамо вирішать, що потрібні зміни, то я піду,

– зазначив Луческу.

Румунський фахівець у Динамо