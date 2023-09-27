Надмірне бажання причинило кривди: лідер Полісся жахливо травмувався в матчі КУ – відео

Поєдинки Кубка України принесли низку позитивних емоцій вболівальникам. Та і знайшлося місце для неприємностей.

Олександр Назаренка жахливо травмувався у крайньому матчі Полісся. Гравець ризикує не зіграти до кінця сезону.

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Нещасний випадок

Полісся та Дніпро-1 видали справді запеклий поєдинок в рамках 1/8 фіналу Кубка України. Житомирський та дніпровський колективи основний час зіграли 1:1, що переросло у додатковій тайми, а й згодом у переможну серію пенальті для "вовків". Гравці обох команд також були неймовірно заряджені на жорстку боротьбу. Такий настрій футболістів виліз боком для одного із талантів Полісся.

На 112-ій хвилині зустрічі неймовірно моторошної травми зазнав перспективний Олександр Назаренко. Півзахисник прийняв сміливе рішення стрибнути у відчайдушний підкат, проте його план пішов зовсім за іншим сценарієм. Діло в тому, що ліва нога Олександра зачепилась за газон, через що він втратив баланс, перекинувши усю вагу на праву ногу. Та, у свою чергу, жахливо неприродно вигнулась від зіткнення з газоном.

Відео отримання травми (2:39:11):

Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк зазначив, що коліно Назаренка зазнало значного перерозгинання, що є типовим механізмом травми хрестів. У наслідку чого часто рветься передня хрестоподібна звʼязка, а інколи також і задня, на шо й може натякати "красномовна" реакція Олександра. Бабелюк припустив, що скоріше за все, справа закінчиться ушкодженням хрестів і вильотом з футболу на 7-9 місяців.

Нагадаємо, що у нинішній кампанії Назаренко, який перейшов з Дніпра-1 до Полісся, встиг провести за житомирський колектив тільки 6 поєдинків, в яких відзначився 1 голом та 1 асистом.