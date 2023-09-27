Александр Назаренко ужасно травмировался в крайнем матче Полесья. Игрок рискует не сыграть до конца сезона.

Достойно внимания Гол Довбика помог Жироне переиграть Вильярреал и возглавить турнирную таблицу Ла Лиги: видео голов

Несчастный случай

Полесье и Днепр-1 выдали действительно ожесточенный поединок в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Житомирский и днепровский коллективы основное время сыграли 1:1, что переросло не только в дополнительной тайме, но и впоследствии в победную серию пенальти для "волков". Игроки обеих команд были также невероятно заряжены на жесткую борьбу. Такое настроение футболистов вылезло боком для одного из талантов Полесья.

На 112-й минуте встречи невероятно жуткой травмы получил перспективный Александр Назаренко. Полузащитник принял смелое решение прыгнуть в отчаянный подкат, однако его план пошел совсем по другому сценарию. Дело в том, что левая нога Александра зацепилась за газон, из-за чего он потерял баланс, опрокинув весь вес на правую ногу. Но, в свою очередь, ужасающе неестественно изогнулась от столкновения с газоном.

Видео получения травмы (2:39:11) :

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк отметил, что колено Назаренко претерпело значительное перегиб, что является типичным механизмом травмы крестов. В результате чего часто рвется передняя крестообразная связка, а иногда также и задняя, на что и может намекать "красноречивая" реакция Александра. Бабелюк предположил, что, скорее всего, дело закончится повреждением крестов и вылетом из футбола на 7-9 месяцев.

Напомним, что в нынешней кампании Назаренко, перешедший из Днепра-1 в Полесье, успел провести за житомирский коллектив только 6 поединков, отличившихся 1 голом и 1 ассистом.