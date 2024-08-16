Олександр Хижняк отримав 1 мільйон гривень за "золото" Олімпіади-2024 в Парижі

Олександр Хижняк здобув "золото" боксерського турніру на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. За свої досягнення спортсмен отримав нагороду від держави.

Український боксер, окрім призових від Міністерства молоді та спорту, привітати Хижняка вирішила Полтавська громада. Також його тренер Олександр Хижняк-старший отримав грошову нагороду.

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Скільки Хижняки отримали від Полтавської громади?

15 серпня, Олександр Хижняк отримав сертифікат на 1 мільйон гривень від Полтавської громади. Окрім самого боксера, півмільйона гривень отримав його тренер Хижняк-старший.

Також український спортсмен розповів про те, що стало його головною мотивацією на Олімпійських іграх-2024 – це діти. Олександр, зазначив це через те, що він сам з малечку почав займатись боксом і знає, які труднощі потрібно здолати.

Щодо призових Хижняк відповів коротко, він знає точно, що частину віддасть на допомогу військовим, які боронять Україну.

Я ще не мав часу спланувати, куди ці кошти витрачу. Звичайно, на підтримку та на допомогу нашим бійцям якась частина обов’язково буде витрачена. Та я й до цього їх підтримував. Вдячний нашим військовим, які ціною свого життя боронять наш мир і спокій,

– розповів Олександр.

Нагадаємо, що Сергій Притула разом з Ольгою Харлан на аукціоні продали переможну шаблю фехтувальниці на Олімпіаді-2024 за шалену суму.