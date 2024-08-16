Украинский боксер, кроме призовых от Министерства молодежи и спорта, поздравить Хижняка решила Полтавская община. Также его тренер Александр Хижняк-старший получил денежную награду.

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Сколько Хижняки получили от Полтавской общины?

15 августа, Александр Хижняк получил сертификат на 1 миллион гривен от Полтавской общины. Кроме самого боксера, полмиллиона гривен получил его тренер Хижняк-старший.

Также украинский спортсмен рассказал о том, что стало его главной мотивацией на Олимпийских играх-2024 – это дети. Александр, отметил это из-за того, что он сам с детства начал заниматься боксом и знает, какие трудности нужно преодолеть.

Относительно призовых Хижняк ответил коротко, он знает точно, что часть отдаст на помощь военным, которые защищают Украину.

Я еще не имел времени спланировать, куда эти средства потрачу. Конечно, на поддержку и на помощь нашим бойцам какая-то часть обязательно будет потрачена. Но я и до этого их поддерживал. Благодарен нашим военным, которые ценой своей жизни защищают наш мир и покой,

– рассказал Александр.

Напомним, что Сергей Притула вместе с Ольгой Харлан на аукционе продали победную саблю фехтовальщицы на Олимпиаде-2024 за бешеную сумму.