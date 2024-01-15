"С*аний Волгоград": екстренер Динамо різко висловився про поїздку в Росію під час війни

Олександр Хацкевич не хоче згадувати період своєї роботи в країні-терористці. Туди він поїхав працювати вже на п'ятому році війни в Україні.

Олександр Хацкевич є одним з найкращих легіонерів в історії Динамо. Білорус віддав киянам вісім років кар'єри, а пізніше він ще і попрацював тренером "біло-синіх".

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Проте після звільнення з Динамо у 2019 році Хацкевич вирішив відправитись в Росію, яка вже п'ять рокі вела війну з Україною.. Тренер очолив Ротор з Волгограда, який виступав у другому дивізіоні.

Втім, Олександр заявив, що вже шкодує про рішення. Він розповів про це в інтерв'ю білоруському ютуб-каналу "Жизнь-малина", його слова передає 24 канал.

Мій головний футбольний промах – це поїздка в цей с*аний Волгоград, в цю с*ану Росію. Я визнаю це,

– заявив Хацкевич.

Цікаво, що за півтора року роботи в Росії Олександр вперше за 16 років вивів Ротор до місцевої Прем'єр-ліги. Втім клуб все одно вирішив звільнити його.

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Історія Хацкевича в Динамо