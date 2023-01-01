Бока Хуніорс радикально налаштований щодо перебування Карлоса Замбрано у клубі. Та перуанський футболіст уже має варіанти продовження кар'єри.

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Головний тренер аргентинського колективу Уго Ібарра відсторонив 33-річного Замбрано від команди. Все через конфлікт між тренером та гравцем. Карлос грубо порушив праивла дисципліни у команді, але конкретно, що футболіст утнув – не повідомляється.

Контракт Замбрано з Бока Хуніорс був чинним до літа 2023 року. Аргентиський колектив мав намір продовжити угоду з гравцем ще на два роки, але не сталось, як гадалось. Та Замбрано має інші пропозиції на своєму столі. Гравця до себе запрошують клуби з МЛС та перуанська Альянса Ліма.

Кар'єра Замбрано: