Призер Олімпійських ігор 2012 і колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик 15 квітня святкує 34 день народження. Спорт 24 розповідає про шлях Олександра Гвоздика, який вписав своє прізвище в історію українського та світового боксу.

Ранні роки

Олександр Гвоздик народився 15 квітня 1987 року у Харкові, повідомляє 24 канал. Він закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди.

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Кар'єру спортсмена Гвоздик розпочав вже у 5 класі. Олександр займався кікбоксингом. Але згодом вирішив перейти у бокс.

Гвоздик взяв участь у двох чемпіонатах світу (2009 і 2011 років). Медалей українець не завоював.

Завдяки виступу на чемпіонаті світу 2011 року Гвоздик отримав ліцензію на Олімпіаду-2012.

Медаль Олімпіади 2012

На Олімпіаді у Лондоні Гвоздик став бронзовим призером у зірковій збірній Україні. Тоді у складі України золото виграли Василь Ломаченко та Олександр Усик. Денис Берінчик приніс срібло. Ще одну бронзу здобув Тарас Шелестюк.

Шлях Гвоздика на Олімпійських іграх 2012

1/16 фіналу – переміг Михайла Долголевца (Білорусь) 18:10

1/8 фіналу – переміг Осмара Браво (Нікарагуа) 18:6

1/4 фіналу – переміг Абдельхафіда Бенчабла (Алжир) 19:17

1/2 фіналу – програв Адильбека Ніязимбетову (Казахстан) 13:13 (за рішенням суддів)

Українські отамани

Олександр взяв участь у другому сезоні Всесвітньої серії боксу (WSB) протягом 2011-2012 років. Українець виступав за російську команду "Динамо Москва". Провів чотири поєдинки і всі виграв.

Після Олімпіади Гвоздик вступив у команду "Українські Отамани" і взяв участь в третьому сезоні напівпрофесійні ліги боксу.



Українські отамани / Фото ua.tribuna.com

Всі свої бої Гвоздик виграв. Українська команда вийшла у фінал, де через сумнівні рішення суддів програла Казахстану.

Шлях до титулу

За успіхом кожного спортсмена стоїть не тільки титанічна праця, але й складні життєві обставини.

Гвоздик розповідав, що життя підготувало йому не простий сюрприз. На початку стосунків зі своєю майбутньою дружиною Дарією жінка завагітніла.

Щоб утримати молоду сім'ю боксеру довелося частково відмовитися від тренувань та боксу. Гвоздик став охоронцем у нічному клубі.

Він зізнався, що вночі працював, а зранку займався тренуваннями.

Переломним моментом стала перемога на чемпіонаті України. Перед Гвоздиком відкрилися широкі двері любительського боксу та дорога на Олімпіаду.

Усі поєдинки на професійному ринзі Гвоздик провів за кордоном. 17 боїв пройшли у США та ще один у Канаді.

Шанс вийти на бій за титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі Гвоздик отримав 17 березня 2018 року. Українець рішенням суддів переміг француза Мехді Амара і став тимчасовим чемпіоном світу.

Через 9 місяців Гвоздик став повноцінним чемпіоном світу. У Канаді Гвоздик нокаутував Адоніса Стівенсона.

Бій не надто вдало складався для Олександра. Чемпіон контролював хід протистояння. Вирішальним став 11-й раунд, у якому Гвоздику вдалося нокаутувати Стівенсона.

Гвоздик – Стівенсон відео нокауту

Поєдинок ледь не завершився трагедією. Після поєдинку Адоніса Стівенсона госпіталізували і він впав у кому.

Канадець пережив серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми.

Згодом боксер відкрив очі і поспілкувався зі своїми рідними. Його стан оцінювався, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією у нього була паралізована права частина тіла.

У жовтні 2019 року жертва Гвоздика заново навчився ходити і повернувся у спортзал.

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30 травня 2019 року Гвоздик провів перший захист титулу. У дивному поєдинку він вже у 5 раундів технічним нокаутом переміг француза Дуду Нгумбу. Той не зміг продовжити бій через травму ноги.

Гвоздик – Нгумбу відео бою

Останній бій

Тривалий час Гвоздик займався пошуком достойного суперника. Досвід зустрічі з Нгумбу розчарував українця і той хотів серйознішого виклику.

Менеджерам українця вдалося домовитися про бій з чемпіоном за версією IBF Артуром Бетербієвим.

На папері Гвоздик виглядав андердогом, адже Бетербієва називають чи не найсильнішим боксером напівважкої ваги.

Інтерес до поєдинку підігрівала не тільки політична складова зустрічі українця та росіянина, але й поразка Гвоздика Артуру ще на рівні любителів.



Гвоздик – Бетербієв / Фото getty images

Поєдинок, який відбувся 18 жовтня 2019 року, складався добре для українця. Гвоздик контролював зустріч та перемагав по очках.

Після екватору поєдинку все помітнішою ставала втома Олександра. Він помітно уповільнився, що було на руку Бетербієву.

До цього Артур, який у світі боксу знаний своїм потужним ударом, виграв усі поєдинки нокаутом.

Таким чином, сповільнення Гвоздика дозволяло росіянину розраховувати на нокаут. На 10-й раунд Гвоздик виходив зі збитим диханням.

Бетербієв тричі відправив українця на настил рингу. Хоча Гвоздик героїчно підіймався, рефері вирішив зупинити бій.

Таким чином, Гвоздик зазнав єдиної поразки у професійному боксі.

Гвоздик – Бетербієв відео 10 раунду

Експерти покладають вину на тренера Гвоздика Тедді Атласа, який не зміг як слід підготувати українця до поєдинку.

Політичні погляди

Влітку 2019 року Гвоздик взяв участь у передвиборчій кампанії перед достроковими парламентськими виборами.

Олександр Усик та Гвоздик взяли участь у передвиборчій агітації, підтримавши кандидата від партії "Слуга народу" Вадима Воскобойнікова.

Також Гвоздик вважає Геннадія Кернеса найкращим мером Харкова.На думку боксера, Кернеса люблять у Харкові і міський голова добре виконує свою роботу.

До речі Якщо комусь здається, що ми незаслужено нагороджені – йдіть у ринг і заробляйте, – Гвоздик

Боксер серйозно оскандалився, коли прокоментував війну Росії проти та України. На його думку, війна – це засіб наживи та бізнес.

За його словами, війну влаштували компанії, що виробляють техніку та заробляють на ній.

Гвоздик переконував, що тодішньому президенту України Петру Порошенку потрібна була "димова завіса, щоб грабувати Україну".

Також, на думку Гвоздика, у конфлікт винне керівництво України та Росії.