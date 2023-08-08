Заміна Довбику зачекає: український форвард розвіяв чутки про свій трансфер до віцечемпіона УПЛ

Дніпро-1 продав свого лідера Артема Довбика, після чого у пресі з'являються чутки щодо його потенційної заміни. Найконкретнішим варіантом називався Олександр Філіппов.

Був інсайд про те, що вже 8 серпня він має підписати контакт із віцечемпіоном УПЛ. Називався навіть термін контракту – 2 роки.

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Є пропозиції, але нічого конкретного

30-річний український форвард бельгійського Сент-Трюйдена Олександр Філіппов не підтвердив цю інформацію. За його словами, він знаходиться у Бельгії та ніякої конкретики щодо майбутнього немає. Є розмови з приводу працевлаштування в Україні, але не більше:

Дещо обговорюємо. Шукаємо щось, розмовляємо з агентами. Мені пропонують варіанти продовження кар’єри, це нормальний процес. Трансферне вікно зараз відчинене, тож спілкуємося з моїми агентами. Звичайні розмови. Треба дивитися щодо ситуації та варіантів, які будуть. Чи буде конкретний переговорний процес.

На конкретне запитання, чи веде він перемовини з Дніпро-1 чи Металістом, форвард не дав прямої відповіді.

"Та нічого такого. Я ж говорю, це чутки. Нема переговорів. Є якісь пропозиції, які пропонують мені агенти. Нічого конкретного поки що вам сказати не зможу", – сказав Філіппов.

. Олександр Філіппов у вересні 2020 року перейшов у бельгійський Сент-Трюйден за півтора мільйонів євро. Це сталося після вдалого сезону в чернігівській Десні, протягом якого він посів друге місце в гонці бомбардирів УПЛ, забивши 16 голів. Після трансферу такої результативності не демонстрував, у 36 матчах забив тільки 4 голи та зробив 7 асистів за 3 роки. Контракт із бельгійським клубом закінчується у червні 2024 року.