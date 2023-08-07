Клуб із Дніпра чекає на приїзд 30-річного форварда з Бельгії Олександр Філіппова. Футболіст, який останні три роки виступав за кордоном, знову повернеться в рідненьку УПЛ. Але спершу можливий дебют з Дніпро-1 у єврокубках.
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Буде складно стати гідною заміною забивному Довбику
8 серпня, а це за два дні до першого матчу проти Славії, Філіппов повинен прибути у розташування дніпрян, які готуються до поєдинку у Празі. Після чого Олександр одразу приступить до тренувального процесу та безпосередньо до підготовки до найближчого поєдинку Дніпра-1.
За інформацією джерела, віцечемпіон УПЛ-2022/2023 укладе із досвідченим нападником 2-річний контракт.
Філіппов повинен стати заміною Артема Довбика на вістрі атаки Дніпра-1, який 6 серпня став футболістом іспанської Жирони, де грає Віктор Циганков.
Хто такий Олександр Філіппов: головне про кар'єру
- За свою кар'єру пограв одразу за декілька українських клубів – Арсенал Київ-2, Арсенал Київ, Іллічівець, Макіївка, Нікополь, Авангард та Десну. Саме чернігівський клуб став останнім для Філіппова в Україні перед виїздом з кордон.
- У вересня 2020-го Олександр підписав контракт із бельгійським Сент-Трюйденом.
- Через два роки нападник був орендований латвійською Ригою, але вкінці 2022 року його оренда у Латвії закінчилась. І Філіппов повернувся у бельгійську команду.
- У своїй кар'єрі футболіст виступав за збірні України U-20 (2 поєдинки) та U-21 (5 матчів, 1 гол).
- Його трансферну вартість оцінюють у 200 тисяч євро.