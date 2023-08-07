Клуб із Дніпра чекає на приїзд 30-річного форварда з Бельгії Олександр Філіппова. Футболіст, який останні три роки виступав за кордоном, знову повернеться в рідненьку УПЛ. Але спершу можливий дебют з Дніпро-1 у єврокубках.

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Буде складно стати гідною заміною забивному Довбику

8 серпня, а це за два дні до першого матчу проти Славії, Філіппов повинен прибути у розташування дніпрян, які готуються до поєдинку у Празі. Після чого Олександр одразу приступить до тренувального процесу та безпосередньо до підготовки до найближчого поєдинку Дніпра-1.

За інформацією джерела, віцечемпіон УПЛ-2022/2023 укладе із досвідченим нападником 2-річний контракт.

Зверніть увагу! Перша зустріч 3-го кола кваліфікації Ліги Європи Славія – Дніпро-1 розпочнеться 10 серпня о 20:00 (за київським часом). Це буде перша гра дніпрян після вильоту від грецького Панатінаїкоса із кваліфікації Ліги чемпіонів.

Філіппов повинен стати заміною Артема Довбика на вістрі атаки Дніпра-1, який 6 серпня став футболістом іспанської Жирони, де грає Віктор Циганков.

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