Змінював громадянство та мовчав про війну: вихованець Шахтаря хоче втекти з Росії в Бельгію

Олександр Філін надумав переїхати в цивілізований світ після восьми років кар'єри у країні-терористці. Запросити захисника до себе вирішив аутсайдер чемпіонату Бельгії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато легіонерів залишили російський чемпіонат. Допомогла їм в цьому і ФІФА, яка дозволила іноземцям в односторонньому порядку призупиняти контракти з російськими та українськими клубами.

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Втім чимало гравців продовжували грати у країні-терористці, в тому числі навіть українці. Одним з них був Олександр Філін, вихованець донецького Шахтаря.

Грав разом із Зінченком

Захисник народився у Сімферополі та навчався в академії донецького клубу. За дорослу команду він так і не зіграв, але під час війни перейшов до чемпіонату Росії – у 2015 році разом з Олександром Зінченком в Уфу.

На відміну від більш відомого партнера по команді Філін залишився і далі грати в Росії. Олександр прийняв російське громадянство та пограв також за Олімпієць, Тамбов та Хімкі.

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Філін тікає в Європу

І ось тепер 25-річний гравець розірвав контракт із Хімками і налаштований втікти з країни, де його можуть мобілізувати дякуючи такому омріяному російському паспорту.

Захисник близький до переїзду в чемпіонат Бельгії. Філіним цікавиться Ейпен, який наразі бореться за виживання. Очікується, що клуб підпише Філіна в якості вільного агента.

Раніше влітку 2022-го чемпіонат Росії залишив Іван Ордець, який грав у московському Динамо навіть після повномасштабного вторгнення. Захисник перебрався в німецький Бохум, але жодного слова про війну в Україні так і не сказав.