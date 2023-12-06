Колишній гравець Динамо, який народився в Росії, українською мовою привітав ЗСУ зі святом
Джерело:Інстаграм Олександра Алієва
У День Збройних Сил України ексзірка Динамо та збірної України Олександр Алієв привітав наших воїнів зі святом. Сюрпризом для вболівальників стало те, що зробив це уродженець Хабаровська українською мовою.
Олександр Алієв в побуті розмовляє російською мовою. Проте з перших днів повномасштабної агресії в нього не було сумнівів як діяти. Колишній футболіст одразу записався до територіальної оборони Києва, а згодом пішов служити в ЗСУ.
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Щорічно 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил. Олександр Алієв записав звернення до побратимів українською мовою.
Усім добрий день. Хочу привітати хлопців і дівчат, які причетні до цього свята. З днем Збройних сил України! Хочу побажати насамперед міцного здоров'я. І перемога буде за Україною. Слава ЗСУ, слава Україні!,
– сказав Алієв.
Олександр Алієв привітав військових зі святом: дивіться відеоНагадаємо, що Олександр Алієв народився в Хабаровську. Перші кроки у футболі робив у російському Спартаку. Його батько був військовим льотчиком. Але після початку повномасштабної агресії Олександр Алієв припинив спілкуватися зі своїм батьком, який залишився в Росії.