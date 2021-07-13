Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки через позитивний допінг-тест
Джерело:інстаграм Олега Верняєва
Український олімпійський чемпіон та чемпіон світу Олег Верняєв отримав дискваліфікацію на 4 роки за позитивний допінг-тест. Про це повідомив сам спортсмен.
За словами Верняєва, в одному з його допінг-тестів знайшли мельдоній. Термін дискваліфікації – 4 роки і починається з листопада 2020 року.
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Рішення щодо Олега Верняєва приймав Арбітраж GEF. Його можна оскаржувати в CAS, що й планує робити український спортсмен.
"Як заборонений препарат попав у мій організм? Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних стартів і тренування проходили в полегшеному режимі? Чому тільки один тест дав позитивний результат, а жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої речовини?" – резюмував Верняєв.Зверніть увагу! Сайт GEF ще не повідомив про дискваліфікацію Верняєва, на сайті Міжнародної федерації спортивної гімнастики він досі зазначений як "відсторонений".
Що відомо про відсторонення Верняєва
- На початку січня з'явилась несподівана інформація про відсторонення Верняєва. Олег не зможе брати участь у змаганнях до кінця завершення розслідування. Справа може стосуватися й допінгу, однак точної інформації поки немає.
- Сам спортсмен та його тренер ніяк не коментують таку дискваліфікацію. Гімнаст продовжує тренуватись та відновлюватись після травми. Наразі йде розгляд справи.
- Верняєв вже одного разу не поїхав на чемпіонат Європи. Тренер української збірної сказав, що причиною цього стали мікротравми спортсмена.