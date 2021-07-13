Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки через позитивний допінг-тест

Український олімпійський чемпіон та чемпіон світу Олег Верняєв отримав дискваліфікацію на 4 роки за позитивний допінг-тест. Про це повідомив сам спортсмен.

За словами Верняєва, в одному з його допінг-тестів знайшли мельдоній. Термін дискваліфікації – 4 роки і починається з листопада 2020 року.

До слова Олімпійська надія України Верняєв пропустить Олімпійські ігри

Рішення щодо Олега Верняєва приймав Арбітраж GEF. Його можна оскаржувати в CAS, що й планує робити український спортсмен.

"Як заборонений препарат попав у мій організм? Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних стартів і тренування проходили в полегшеному режимі? Чому тільки один тест дав позитивний результат, а жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої речовини?" – резюмував Верняєв.

Що відомо про відсторонення Верняєва

На початку січня з'явилась несподівана інформація про відсторонення Верняєва. Олег не зможе брати участь у змаганнях до кінця завершення розслідування. Справа може стосуватися й допінгу, однак точної інформації поки немає.

Сам спортсмен та його тренер ніяк не коментують таку дискваліфікацію. Гімнаст продовжує тренуватись та відновлюватись після травми. Наразі йде розгляд справи.

Верняєв вже одного разу не поїхав на чемпіонат Європи. Тренер української збірної сказав, що причиною цього стали мікротравми спортсмена.

Сайт GEF ще не повідомив про дискваліфікацію Верняєва, на сайті Міжнародної федерації спортивної гімнастики він досі зазначений як "відсторонений".