Спочатку засмутився, що ми будемо боротися за третє місце, – українець Омельчук про "бронзу"

Українці Олена Костевич і Олег Омельчук здобули третю "бронзу" для України на Олімпійських іграх-2020. Українці вибороли медаль у стрільбі з пневматичного пістолета у міксті.

Омельчук: Ця медаль дуже-дуже важлива

Олег Омельчук вперше підійнявся на олімпійський подіум. Для Олега Ігри в Токіо вже четверті в кар'єрі.

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Відчуття радості, щастя. Стільки часу й праці поклав. Це вже четверті Олімпійські ігри, тому для мене ця медаль дуже-дуже важлива,

– сказав Омельчук.

Український спортсмен заявив, що після здобуття медалі йому стало психологічно легше, адже більше немає хвилювання.

"У мене, чесно кажучи, вже спокій на душі й на серці. Найгірше психологічно в нашому виді спорту – це те, що думки постійно приходять. Я думав, що на четвертих Олімпійських іграх буду старшим і менше хвилюватимуся через досвід, а вийшло навпаки. Зараз уже буду розумово й морально спокійнішим. Думаю, це надалі буде допомагати в тому, щоб гарно виступати", – зазначив "бронзовий" призер Ігор у Токіо.

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Олені Костевич та Олегу Омельчуку не вдалося вийти до "золотого" фіналу. За словами українця, він засмутився, коли дізнався, що боротиметься за третє місце.

Звичайно, хвилювання було. Почав стрільбу нормально, а в кінці в мене не скажу, що було погано, але було багато близьких дев’яток. Але купність стрільби була нормальна. Я після того, як побачив, що ми будемо боротися за третє місце, спочатку засмутився. Але, дякувати Богу, ми стали третіми. Як Олена каже, це дійсно командна медаль для нас усіх,

– резюмував спортсмен.