"Не знаю Шовковського як тренера": Лужний – про перспективи Динамо

Після відставки Мірчи Луческу виконуючим обов'язки головного тренера Динамо був призначений Олександр Шовковський. Колишній керманич киян Олег Лужний поділився думкою про перспективи клубу під керівництвом легендарного воротаря.

Колишній капітан та тренер київського Динамо Олег Лужний поділився думкою про призначення Олександра Шовковського виконувачем обов'язків головного тренера "біло-синіх". 55-річний фахівець побажав успіхів колишньому партнеру по команді.

Читайте також: "Беру на себе відповідальність із великою повагою": Шовковський відреагував на призначення

Лужний: Хочу, щоб у Шовковського все вийшло

"Я не знаю, що Шовковський являє собою як тренер, тому не можу про це говорити. Усе буде видно за результатами, продемонстрованими Динамо. Я бажаю йому тільки успіху і хочу, щоб у Олександра все вийшло. Я кожному тренеру киян бажаю повернути славу Динамо і знову підняти його до вершин, на які заслуговує цей легендарний клуб.

І взагалі сподіваюся, що і Динамо, і інші українські клуби докладуть усіх зусиль для відродження рівня нашого чемпіонату часів 10-15-річної давнини. Саме в той період, на мій погляд, УПЛ була на високому і якісному рівні та була конкурентною в Європі", – сказав Лужний.

У першому поєдинку Шовковського на чолі Динамо кияни змогли на виїзді перемогти Кривбас із рахунком 2:0. На даний момент "біло-сині", які набрали за 11 турів 19 очок, посідають сьоме місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.