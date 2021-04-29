Конспекти Луческу: Гусєв розповів про роботу з тренером Динамо

Колишній футболіст Динамо, а нині помічник Мірчі Луческу в київському клубі Олег Гусєв поділився думкою про роботу з румунським фахівцем.

Гусєв зазначив, що у румунського фахівця накопичився колосальний досвід, а значить молодим фахівцям є чому повчитися.

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"Звичайно, у нього можна чого взяти, багато чому повчитися. У нього 40-50 років стажу. На кожному тренуванні, на кожному зібранні можна щось підкреслити. За тренерським штабом взагалі можна записувати.

"Конспекти Луческу". Він розповідає мудрі речі, про те, що у нього було на протязі кар'єри. Багато історій", – повідомив Гусєв.

Останній матч Гусєва

У травні 2018 року Олег Гусєв провів свій останній матч за Динамо, після чого перейшов до тренерської діяльності. У липні 2020-го Мірча Луческу запросив 37-річну легенду київського клубу до себе в тренерський штаб.