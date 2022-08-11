Окупанти вже п'ять місяців тримають у полоні українського тренера з боксу Шурду
Джерело:LuckyPunch
російські окупанти продовжують вбивати та забирати у полон мирне населення України. Під окупацію потрапив український тренер із боксу Дмитро Шурда.
Потрапив у місцеве СІЗО
Як повідомила донька українського тренера Ніка Шурда, її батько не виходить на зв'язок ще із 29 квітня. Чемпіонка Європи-2022 додала, що чоловік потрапив у СІЗО.
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Повномасштабна війна зустріла Дмитра Шурду на змаганнях у Луцьку. Після чого тренер із боксу повернувся у рідний Маріуполь, де жив та працював. Після повернення почав займатись волонтерством, а донька та дружина виїхали у більш безпечне місце. Натомість чоловік залишився.
Після чого донька Дмитра повідомила, що батько потрапив у лікарню в Донецьку, а вже потім у місцеве СІЗО.
- Нагадаємо, що окупанти неодноразово брали у полон українських суддів. Є приклад Дмитра Кубряка, який поїхав у Маріуполь, щоб рятувати життя українським військом. Адже суддя за сумісництвом працював хірургом.
- Також Ірина Петрова, яка лише декілька днів була у полоні. Її викрали біля дому, але згодом відпустили. Начебто арбітриня із Нової Каховки відмовилась судити турнір, який влаштував ворог.