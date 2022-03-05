Бронзова призерка Олімпійських ігор 2022 вкотре висловилася про війну проти російської армії. Спортсменка наголосила, що у таких ситуаціях, розумієш, хто є, хто.

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Тиждень безсонних ночей, сльози, біль, страх та стрес для всього українського народу… А ще тиждень гордості за свою країну, єдиність та допомога один одному. У цій ситуації дуже добре знімаються маски з людей і одразу видно, хто, є хто. Хто людина, а хто нелюдь. Молимося, Україно! Та тримаємося разом,

– написала у своєму інстаграмі спортсменка.

До підпису титулована спортсменка додала артсвітлину, які зараз набирають неабиякої популярності в мережі серед українців.



Дар'я Білодід / Фото з інстаграму дзюдоїстки

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