Допомога від чемпіонки

Бронзова призерка у Токіо вирішила безпосередньо долучитись до допомоги українцям, які переживають складні часи. Дарія Білодід на пункті пропуску "Ужгород — Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні допомагала роздавати їжу, де сформувались величезні черги з машин.

Варте уваги Кожну хвилину молюсь за Україну, це страшний кошмар, – Еліна Світоліна

Величезна кількість українців та іноземців покидають Україну після того, як на неї напала Росія та розпочала повномасштабну війну. На цьому КПП машини тримають курс у Словаччину.

Дзюдоїстка у компанії волонтерів пригощала людей безкоштовними обідами. Одразу декілька фото з'явилось у сторіс спортсменки в інстаграмі.



Білодід допомагає українцям / Фото з інстаграму дзюдоїстки



Білодід на КПП Ужгород / Фото з інстаграму дзюдоїстки



Білодід у компанії волонтерів / Фото з інстаграму дзюдоїстки

Відзначимо, що не лише Дарія допомагає країні фізично. Біатлоніст Дмитро Підручний та лижний двоєборець Дмитро Мазурчук служать у частині Нацгвардії у Тернополі.

Сергій Стаховський, який нещодавно закінчив професійну кар'єру тенісиста, записався у запас української армії.

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