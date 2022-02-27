Допомога від чемпіонки
Бронзова призерка у Токіо вирішила безпосередньо долучитись до допомоги українцям, які переживають складні часи. Дарія Білодід на пункті пропуску "Ужгород — Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні допомагала роздавати їжу, де сформувались величезні черги з машин.
Варте уваги Кожну хвилину молюсь за Україну, це страшний кошмар, – Еліна Світоліна
Величезна кількість українців та іноземців покидають Україну після того, як на неї напала Росія та розпочала повномасштабну війну. На цьому КПП машини тримають курс у Словаччину.
Дзюдоїстка у компанії волонтерів пригощала людей безкоштовними обідами. Одразу декілька фото з'явилось у сторіс спортсменки в інстаграмі.
Білодід допомагає українцям / Фото з інстаграму дзюдоїстки
Білодід на КПП Ужгород / Фото з інстаграму дзюдоїстки
Білодід у компанії волонтерів / Фото з інстаграму дзюдоїстки
- Відзначимо, що не лише Дарія допомагає країні фізично. Біатлоніст Дмитро Підручний та лижний двоєборець Дмитро Мазурчук служать у частині Нацгвардії у Тернополі.
- Сергій Стаховський, який нещодавно закінчив професійну кар'єру тенісиста, записався у запас української армії.
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