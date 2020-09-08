У 1994 році гімн України вперше пролунав на Олімпійських іграх. Фігуристка Оксана Баюл на Зимовій Олімпіаді в Ліллегаммері стала першою олімпійською чемпіонкою з України. Успіх Баюл був настільки несподіваний, що ніхто не підготував гімн України. Під час нагородження українки організатори Олімпіади хотіли увімкнути гімн Росії.

Колишній міністр спорту України Валерій Борзов розповів історію, як російський гімн міг замінити український. Про це повідомляє "Главком".

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Як відомо, перед виступом Баюл отримала травму, тому її виступ був під питанням. Борзов, який до 1998 року був президентом НОКу, теж згадав про травму Оксани.

Відразу виникло питання: Баюл може знятися зі змагань. Однак подивившись на характер травми, зрозумів, що насправді не все так страшно

– сказав Борзов.

Запис гімну організаторам не давали

За його словами, від Баюл чекали більше помилки, аніж перемоги. Тому, коли українка виконала програму, отримала максимальні оцінки.

Українська делегація не надала запис гімну України. Організатори Олімпіади запропонували увімкнути гімн Росії, на що Борзов відповів категоричною відмовою.

"Зрозуміло, що записи гімну ми організаторам не давали. Тому коли спустився в технічну зону льодового палацу, щоб привітати Баюл і Змієвську з перемогою, натрапив на височенного блондина.

Він питав, чи є хтось з України. Коли я представився, людина запропонувала: "Оскільки у нас немає запису гімну України, не буде проблемою, якщо на честь Баюл прозвучить гімн Росії?". "Для вас це дрібниця?", – запитав він. Але через цю дрібницю я б повернуся додому безробітним", – розповів Борзов.

У підсумку все завершилося тим, що Галина Змієвська, тренерка Баюл, домовилася з поліцейськими, який відвіз її в олімпійське селище. Там вона взяла касету із записом гімну і привезла її в зал.

Дивіться відео переможного виступу Баюл

Після виступу Оксана не стримувала емоцій: Баюл плакала та не могла повірити у свою перемогу. У підсумку гімн України таки вперше пролунав на Олімпійських іграх.

Оксана Баюл досі залишається єдиною українською чемпіонкою на зимових Олімпіадах в індивідуальних змаганнях.