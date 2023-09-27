"МОК розмістив відео, де він в екіпіруванні СРСР, а не України": Баюл розкритикувала Бубку

Оксана Баюл висловила свою думку про Сергія Бубку. Колишня фігуристка переконана, що лекгоатлет сам себе ганьбить.

Оксана Баюл також взялась критикувати Міжнародний олімпійський комітет. Колишня спортсменка також вкотре нагадала, що спорт не може бути поза політикою.

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Відповідальний за відео

Баюл відзначила, що їй завжди було смішно з того факту, що люди вважають спорт та політику роздільними поняттями. Діло в тому, що держави за допомогою атлетів вирішували величезну кількість питань. Оксана пригадала Сергія Бубку, котрий вийшов перед українським народом в національній формі і сказав: "Хтось хоче зганьбити мою репутацію".

Після того фігуристка вирішила подивитись "чим займається колишній легкоатлет в МОК". Баюл переглянула відео, котре розміщене на сайті Міжнародного олімпійського комітету. Оксана відзначила, що в останній частині ролика Сергій дякує своєму тренеру, а наприкінці відео можна побачити кадри, де Бубка знаходиться із гербом СРСР. Баюл відзначила, що даний точно не міг пройти повз увагу атлета, тому відео – на його відповідальності.

Чомусь взяли відео, де він у "совєтській" екіпіровці – написано не "Україна", а "СРСР". Для мене це неприйнятно і дивно. Якби зараз не було війни, я б, можливо, не вважала це дивним. Але в нас війна, Бубка вийшов і сказав, як він любить Україну, а ми, мовляв, хочемо забруднити його репутацію – так він сам її забруднює. Побачивши це, я написала листа на електронну пошту МОК. Як український спортсмен, я чекаю відповіді, чому вони взяли саме ці кадри. Адже Сергій виступав за Україну також. Є безліч фотографій, де він з гербом України. Чому цього не показують?,

– сказала Баюл.

Також варто відзначити, що нещодавно про Сергія Бубку негативно відгукнулась одна із провідних спортсменок України Ярослава Магучіх, котру номінували на звання найкращої легкоталетки року. Ярослава відзначила, що для неї Бубки більше не існує.